This Is the State With the Most Marijuana Users, According to Data

It wasn't long ago when using marijuana put you at risk of being arrested—or at least on the receiving end of a pretty hefty fine. But as more and more states decriminalize—and even legalize—cannabis, people in many areas across the country can now toke up in public. In fact, at the moment, in 18 U.S. states and Washington D.C. the recreational use of marijuana is completely legal, and it is widely expected that even more states will join the club in the coming months and years. With that in mind, we wanted to see which state has the most marijuana users.

In order to find out where marijuana users are the most prevalent, we collected the percentage of adults in each state who say they've used cannabis within the last year, according to Statista. We used that data plus the most recent population data from the U.S. Census Bureau to calculate the number of cannabis users per capita* in each state. Read on to discover which state has the most marijuana users, and to see how common cannabis consumption is where you live.

*Per capita equates to "per 100,000 residents" throughout this ranking.

50 Utah

Adult marijuana users per capita: 11,160

49 Texas

Adult marijuana users per capita: 11,210

48 Mississippi

Adult marijuana users per capita: 11,670

47 Virginia

Adult marijuana users per capita: 12,050

46 North Dakota

Adult marijuana users per capita: 12,170

45 South Dakota

Adult marijuana users per capita: 12,260

44 New Jersey

Adult marijuana users per capita: 12,420

43 Louisiana

Adult marijuana users per capita: 12,540

42 Iowa

Adult marijuana users per capita: 12,610

41 Nebraska

Adult marijuana users per capita: 12,700

40 Alabama

Adult marijuana users per capita: 12,820

39 North Carolina

Adult marijuana users per capita: 12,960

38 Kentucky

Adult marijuana users per capita: 13,000

37 Wyoming

Adult marijuana users per capita: 13,140

36 Oklahoma

Adult marijuana users per capita: 13,150

35 Tennessee

Adult marijuana users per capita: 13,240

34 Arkansas

Adult marijuana users per capita: 13,610

33 Georgia

Adult marijuana users per capita: 13,710

32 Wisconsin

Adult marijuana users per capita: 13,770

31 South Carolina

Adult marijuana users per capita: 13,820

30 Kansas

Adult marijuana users per capita: 13,930

29 Ohio

Adult marijuana users per capita: 13,960

28 Idaho

Adult marijuana users per capita: 13,960

27 Florida

Adult marijuana users per capita: 14,450

26 Pennsylvania

Adult marijuana users per capita: 14,470

25 Hawaii

Adult marijuana users per capita: 14,560

24 West Virginia

Adult marijuana users per capita: 14,650

23 Maryland

Adult marijuana users per capita: 14,810

22 Missouri

Adult marijuana users per capita: 14,820

21 Illinois

Adult marijuana users per capita: 15,410

20 New York

Adult marijuana users per capita: 15,530

19 Indiana

Adult marijuana users per capita: 15,890

18 Minnesota

Adult marijuana users per capita: 15,900

17 Arizona

Adult marijuana users per capita: 17,200

16 Delaware

Adult marijuana users per capita: 17,400

15 Connecticut

Adult marijuana users per capita: 18,680

14 California

Adult marijuana users per capita: 18,890

13 Michigan

Adult marijuana users per capita: 18,910

12 New Mexico

Adult marijuana users per capita: 18,990

11 Montana

Adult marijuana users per capita: 20,070

10 Massachusetts

Adult marijuana users per capita: 20,870

9 New Hampshire

Adult marijuana users per capita: 20,890

8 Rhode Island

Adult marijuana users per capita: 21,210

7 Nevada

Adult marijuana users per capita: 22,610

6 Washington

Adult marijuana users per capita: 24,180

5 Alaska

Adult marijuana users per capita: 24,520

4 Maine

Adult marijuana users per capita: 25,530

3 Vermont

Adult marijuana users per capita: 25,710

2 Colorado

Adult marijuana users per capita: 27,770

1 Oregon

Adult marijuana users per capita: 28,560

